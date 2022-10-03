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В Луганской области разоблачили еще восьмерых "правоохранителей" (фото)

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Луганск, Понедельник 03 октября 2022 18:23
В Луганской области разоблачили еще восьмерых "правоохранителей" (фото) Фото: в Луганской области разоблачили еще восьмерых псевдоправоохранителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Старобельском районе Луганской области разоблачили еще восемь коллаборантов, ставших псевдоправоохранителями, среди них - депутат поселкового совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную прокуратуру.

"При процессуальном руководстве Старобельской окружной прокуратуры Луганской области разоблачены еще восемь коллаборантов, которые заняли должности в незаконных правоохранительных органах так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.

В Луганской области разоблачили еще восьмерых &quot;правоохранителей&quot; (фото)

Среди фигурантов - депутат Миловского поселкового совета, который до 2014 года работал в системе МВД. Другие - без опыта работы в правоохранительных органах.

Следствием установлено, что жители Новопсковской, Миловской и Марковской общин Старобельского района после захвата населенных пунктов перешли на сторону врага и добровольно начали сотрудничать с оккупационными властями страны-агрессора.

В период военного положения указанные лица присягнули на верность так называемой "ЛНР" и в дальнейшем были приняты в штат так называемых "отделов МВД ЛНР".

Что грозит коллаборантам?

За добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, грозит наказание - 15 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с возможной конфискацией.

В настоящее время им доложено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, что в Херсонской и в Запорожской области СБУ также идентифицировала местных коллаборантов, которые обосновались в "МВД РФ".

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