В Луганській області сьогодні відносна тиша на лінії фронту: Гайдай назвав причину

"Кремінський напрямок росіяни вважають за основний, тому кидають туди навіть кадрових військових", - йдеться у заяві.

Гайдай зазначив, що сьогодні на лінії фронту відносна тиша, бо після останнього наступу окупанти зазнавали втрат в особовому складі та техніці.

"Настрій в колаборантів в Луганській області зараз деморалізований", - додав глава області.

Також стало відомо, що в окупованому Луганську зі шкіл вантажівками вивозять обладнання.