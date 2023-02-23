RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луганской области сегодня относительная тишина на линии фронта: Гайдай назвал причину

Фото: В Луганской области сегодня относительная тишина на линии фронта (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне в Луганской области понесли серьезные потери, поэтому сегодня на линии фронта фиксируют относительную тишину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Кременское направление россияне считают основным, поэтому бросают туда даже кадровых военных", - говорится в заявлении.

Гайдай отметил, что сегодня на линии фронта относительная тишина, потому что после последнего наступления оккупанты понесли потери в личном составе и технике.

"Настроение у коллаборантов в Луганской области сейчас деморализовано", - добавил глава области.

Также стало известно, что в оккупированном Луганске из школ грузовиками вывозят оборудование.

Напомним, что наступление армии РФ в Луганской области продолжается, однако максимальная его фаза еще не зафиксирована.

В районе Кременной российские войска наступали ротой танков и ротой пехоты. Но эта попытка прорыва завершилась сожжением вражеской техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскВойна в Украине