В Луганской области сегодня относительная тишина на линии фронта: Гайдай назвал причину

Россияне в Луганской области понесли серьезные потери, поэтому сегодня на линии фронта фиксируют относительную тишину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Кременское направление россияне считают основным, поэтому бросают туда даже кадровых военных", - говорится в заявлении.
Гайдай отметил, что сегодня на линии фронта относительная тишина, потому что после последнего наступления оккупанты понесли потери в личном составе и технике.
"Настроение у коллаборантов в Луганской области сейчас деморализовано", - добавил глава области.
Также стало известно, что в оккупированном Луганске из школ грузовиками вывозят оборудование.
Напомним, что наступление армии РФ в Луганской области продолжается, однако максимальная его фаза еще не зафиксирована.
В районе Кременной российские войска наступали ротой танков и ротой пехоты. Но эта попытка прорыва завершилась сожжением вражеской техники.
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