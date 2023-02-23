У Луганській області на російські міні підірвався чоловік

Інцидент стався поблизу селища Новоселівське. Чоловік 1984 року народження вчора вночі пересувався на своїй автівці звільненою територією та натрапив на ворожу міну.

Він отримав вибухову травму, чисельні осколкові поранення, забій грудної клітини та опіки. Постраждалого госпіталізували до лікарні у Харківській області.

Нагадаємо, нещодавно автомобіль енергетиків підірвався на протипіхотній міні на звільнених територіях Миколаївської області. На щастя, ніхто з комунальників не постраждав.

Також у Херсонському районі 31-річний чоловік натрапив на російську міну, яку вибухнула.

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