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В Луганской области на российские мине подорвался мужчина

Фото: житель Луганской области подорвался на мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области мужчина подорвался на российской мине. Его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Инцидент произошел вблизи поселка Новоселовское. Мужчина 1984 года рождения вчера ночью передвигался на своем автомобиле по освобожденной территории и наткнулся на вражескую мину.

Он получил взрывную травму, многочисленные осколочные ранения, ушиб грудной клетки и ожоги. Пострадавшего госпитализирован в больницу в Харьковской области.

Напомним, недавно автомобиль энергетиков подорвался на противопехотной мине на освобожденных территориях Николаевской области. К счастью, никто из коммунальщиков не пострадал.

Также в Херсонском районе 31-летний мужчина наткнулся российскую мину, которая взорвалась.

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