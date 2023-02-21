У Миколаївській області автомобіль енергетиків підірвався на міні
Автомобіль з прикарпатськими енергетиками, які працювали на звільнених територіях Миколаївської області у Снігурівському районі, підірвався сьогодні на вибуховому пристрої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївобленерго.
"На деокупованих територіях триває ліквідація наслідків бойових дій. Енергетики, практично без перерви на вихідні, метр за метром, оглядають електромережі та відновлюють пошкоджені ділянки. Переїжджаючи з одного місця робіт на інше, автомобіль ГАЗ-66, в якому перебувала бригада фахівців Прикарпаттяобленерго, натрапив на протипіхотну міну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на щастя, ніхто з фахівців не постраждав, однак бригадний транспортний засіб тепер потребує ремонту.
"Ми вдячні колегам, котрі ось вже 3 місяці пліч-о-пліч з нами відновлюють електромережі Миколаївської області, щоденно ризикуючи життям та викладаючись на 100%. Відновлення електропостачання дуже важлива річ, але людське життя - безцінне", - написали енергетики з Миколаєва.
Нагадаємо, в Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", що призначений для дітей, батьків та вчителів, оскільки практично 30% держави все ще забруднено вибухонебезпечними предметами.
Також українські рятувальники випустили спеціальні дитячі комікси, котрі допоможуть батькам пояснити про небезпеку вибухових предметів дітям.
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