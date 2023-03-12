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В Луганській області росіяни втрачають новітні танки Т90, тому повертаються до старих моделей

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові через значні втрати військової техніки повертаються до використання старих танків на Кремінському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Росіяни накопичили резерви, техніку, боєкомплекти у Луганській області. За словами, Гайдая, українські війська потрохи знищують ворожі резерви при наступах, які проходять щоденно на Сватово-Куп'янському напрямку, у напрямках Кремінної та Лиману, а також у Білогорівці.

Окупанти постійно намагаються продавити українську оборону, але ситуація залишається стабільною.

Гайдай також повідомив, що росіяни кинули новітні танки Т90 на Кремінський напрямок, і за два тижні знову повертаються до Т72, оскільки "дев'яності" закінчуються. Це відбувається завдяки роботі українських захисників зі знищення російської техніки.

Нагадаємо, загарбники намагаються знайти слабку ділянку в українській обороні у Луганській області.

До того ж, росіяни глушать зв'язок і закривають міста в окупованій частині Луганської області.

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ЛуганськВійна Росії проти України