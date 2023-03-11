Окупанти глушать зв'язок і закривають міста в Луганській області, - Гайдай

У Луганській області загарбники продовжують закривати населені пункти та глушити зв'язок. Це росіяни роблять для того, аби українці не змогли передавати інформацію з окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

При цьому він зазначив, що цивільні на окупованих територіях Луганщини не мають доступу до медицини, адже всі лікарні стали військовими шпиталями, окрім лікування, окупанти там зробили казарми.

"Аби люди не могли повідомляти інформацію "назовні", рашисти продовжують закривати міста, а зв‘язок та інтернет так і не з‘явилися у населених пунктах, близьких до лінії фронту. Щоб зв‘язатися з рідними треба їхати телефонувати вглиб області", - розповів Гайдай.

За його словами, також путінські війська продовжують будувати другу лінію оборони в окупованому Старобільську.

"Росіяни непогані кроти, адже по прибуттю на фронт свіжомобілізовані зариваються в нори, намагаючись зберегти собі життя", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше в Міноборони попередили, що росіяни посилюють фільтраційні заходи в окупації та ускладнює переміщення між містами.

Також ми писали, що в Кремінній Луганської області російські окупанти виселяють місцевих жителів із власних будинків, щоб розмістити в них новоприбулих військових.

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