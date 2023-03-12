В Луганской области россияне теряют новейшие танки Т90, поэтому возвращаются к старым моделям

Россияне накопили резервы, технику, боекомплекты в Луганской области. По словам Гайдая, украинские войска понемногу уничтожают вражеские резервы при наступлениях, которые проходят ежедневно на Сватово-Купянском направлении, в направлениях Кременной и Лимана, а также в Белогоровке.

Оккупанты постоянно пытаются продавить украинскую оборону, но ситуация остается стабильной.

Гайдай также сообщил, что россияне бросили новейшие танки Т90 на Кременское направление, и через две недели снова возвращаются к Т72, поскольку "девяностые" заканчиваются. Это происходит благодаря работе украинских защитников по уничтожению российской техники.

Напомним, захватчики пытаются найти слабый участок в украинской обороне в Луганской области.

К тому же россияне глушат связь и закрывают города в оккупированной части Луганской области.

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