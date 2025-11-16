В Луганській області росіяни розпочали нову хвилю прихованої мобілізації, - ОВА

"У так званій "ЛНР" триває підготовка населення до нових мобілізаційних заходів. "Спеціальні збори", які нещодавно розпочалися на окупованій Луганщині, місцеві вже оголосили новою хвилею прихованої мобілізації", - повідомив Харченко.

За його словами, це пов’язують зі значними втратами росіян на фронті та зниженням рівня виплат при укладанні контракту, що стало наслідком значного дефіциту коштів у бюджетах регіонів Росії.

"Заповнювати втрати збираються, перш за все, за рахунок захоплених територій", - зазначив глава ОВА.