В Луганской области россияне начали новую волну скрытой мобилизации, - ОВА

"В так называемой "ЛНР" продолжается подготовка населения к новым мобилизационным мероприятиям. "Специальные сборы", которые недавно начались на оккупированной Луганщине, местные уже объявили новой волной скрытой мобилизации", - сообщил Харченко.

По его словам, это связывают со значительными потерями россиян на фронте и снижением уровня выплат при заключении контракта, что стало следствием значительного дефицита средств в бюджетах регионов России.

"Восполнять потери собираются, прежде всего, за счет захваченных территорий", - отметил глава ОВА.