В Луганской области россияне начали новую волну скрытой мобилизации, - ОВА

Во временно оккупированной россиянами Луганской области началась новая волна скрытой мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Алексея Харченко.
"В так называемой "ЛНР" продолжается подготовка населения к новым мобилизационным мероприятиям. "Специальные сборы", которые недавно начались на оккупированной Луганщине, местные уже объявили новой волной скрытой мобилизации", - сообщил Харченко.
По его словам, это связывают со значительными потерями россиян на фронте и снижением уровня выплат при заключении контракта, что стало следствием значительного дефицита средств в бюджетах регионов России.
"Восполнять потери собираются, прежде всего, за счет захваченных территорий", - отметил глава ОВА.
Напомним, ранее мы сообщали, что оккупационные власти РФ пытаются узаконить принудительную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий Украины.
Российские депутаты приняли закон, который позволяет проводить призыв в армию в течение всего года - с 1 января по 31 декабря.
Формально он распространяется и на оккупированные районы Украины, несмотря на предыдущие заявления об "освобождении местных от военной службы".
В частности, в Запорожской области, оккупационные "военкоматы" уже получили указания из Москвы по подготовке списков "годных к службе" мужчин в возрасте от 18 до 50 лет.