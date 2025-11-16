В Луганській області росіяни розпочали нову хвилю прихованої мобілізації, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Луганської ОВА Олексія Харченка.

"У так званій "ЛНР" триває підготовка населення до нових мобілізаційних заходів. "Спеціальні збори", які нещодавно розпочалися на окупованій Луганщині, місцеві вже оголосили новою хвилею прихованої мобілізації", - повідомив Харченко.

За його словами, це пов’язують зі значними втратами росіян на фронті та зниженням рівня виплат при укладанні контракту, що стало наслідком значного дефіциту коштів у бюджетах регіонів Росії.

"Заповнювати втрати збираються, перш за все, за рахунок захоплених територій", - зазначив глава ОВА.