В Луганській області росіяни розпочали нову хвилю прихованої мобілізації, - ОВА
У тимчасово окупованій росіянами Луганській області розпочалася нова хвиля прихованої мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Луганської ОВА Олексія Харченка.
"У так званій "ЛНР" триває підготовка населення до нових мобілізаційних заходів. "Спеціальні збори", які нещодавно розпочалися на окупованій Луганщині, місцеві вже оголосили новою хвилею прихованої мобілізації", - повідомив Харченко.
За його словами, це пов’язують зі значними втратами росіян на фронті та зниженням рівня виплат при укладанні контракту, що стало наслідком значного дефіциту коштів у бюджетах регіонів Росії.
"Заповнювати втрати збираються, перш за все, за рахунок захоплених територій", - зазначив глава ОВА.
Мобілізація на окупованих територіях
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупаційна влада РФ намагається узаконити примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій України.
Російські депутати ухвалили закон, який дозволяє проводити призов до війська протягом усього року - з 1 січня по 31 грудня.
Формально він поширюється і на окуповані райони України, попри попередні заяви про "звільнення місцевих від військової служби".
Зокрема, у Запорізькій області, окупаційні "військкомати" вже отримали вказівки з Москви щодо підготовки списків "придатних до служби" чоловіків віком від 18 до 50 років.