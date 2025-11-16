В Луганской области россияне начали новую волну скрытой мобилизации, - ОВА

Во временно оккупированной россиянами Луганской области началась новая волна скрытой мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Алексея Харченко.

"В так называемой "ЛНР" продолжается подготовка населения к новым мобилизационным мероприятиям. "Специальные сборы", которые недавно начались на оккупированной Луганщине, местные уже объявили новой волной скрытой мобилизации", - сообщил Харченко. По его словам, это связывают со значительными потерями россиян на фронте и снижением уровня выплат при заключении контракта, что стало следствием значительного дефицита средств в бюджетах регионов России. "Восполнять потери собираются, прежде всего, за счет захваченных территорий", - отметил глава ОВА.