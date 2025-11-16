ua en ru
В Луганской области россияне начали новую волну скрытой мобилизации, - ОВА

Луганская область, Воскресенье 16 ноября 2025 10:50
В Луганской области россияне начали новую волну скрытой мобилизации, - ОВА Фото: в Луганской области россияне начали новую волну скрытой мобилизации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированной россиянами Луганской области началась новая волна скрытой мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Алексея Харченко.

"В так называемой "ЛНР" продолжается подготовка населения к новым мобилизационным мероприятиям. "Специальные сборы", которые недавно начались на оккупированной Луганщине, местные уже объявили новой волной скрытой мобилизации", - сообщил Харченко.

По его словам, это связывают со значительными потерями россиян на фронте и снижением уровня выплат при заключении контракта, что стало следствием значительного дефицита средств в бюджетах регионов России.

"Восполнять потери собираются, прежде всего, за счет захваченных территорий", - отметил глава ОВА.

Мобилизация на оккупированных территориях

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупационные власти РФ пытаются узаконить принудительную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий Украины.

Российские депутаты приняли закон, который позволяет проводить призыв в армию в течение всего года - с 1 января по 31 декабря.

Формально он распространяется и на оккупированные районы Украины, несмотря на предыдущие заявления об "освобождении местных от военной службы".

В частности, в Запорожской области, оккупационные "военкоматы" уже получили указания из Москвы по подготовке списков "годных к службе" мужчин в возрасте от 18 до 50 лет.

