В Луганській області росіяни розпочали нову хвилю примусової "мобілізації", - ОВА

"Призову" підлягають чоловіки 1994-2006 років народження.

"Тих, кому у минулому або поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані молоді окупанти збирали упродовж цих двох років, зокрема, через навчальні заклади. Їхнє місцеперебування відомо", - розповів Лисогор.

Голова ОВА додав, що окупаційне Міністерство внутрішніх справ "ЛНР" отримало наказ вживати усі необхідні заходи для встановлення місцеперебування громадян, які ігнорують військкомати.

"Примусова кампанія триватиме протягом квітня-липня. Відповідний указ підписано окупаційною владою регіону", - додав голова ОВА.