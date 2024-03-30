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В Луганській області росіяни розпочали нову хвилю примусової "мобілізації", - ОВА

Фото: в Луганській області росіяни розпочали нову хвилю примусової "мобілізації" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи розпочали так звану весняну хвилю "мобілізації" на території Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Артема Лисогора.

"Призову" підлягають чоловіки 1994-2006 років народження. 

"Тих, кому у минулому або поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані молоді окупанти збирали упродовж цих двох років, зокрема, через навчальні заклади. Їхнє місцеперебування відомо", - розповів Лисогор. 

Голова ОВА додав, що окупаційне Міністерство внутрішніх справ "ЛНР" отримало наказ вживати усі необхідні заходи для встановлення місцеперебування громадян, які ігнорують військкомати. 

"Примусова кампанія триватиме протягом квітня-липня. Відповідний указ підписано окупаційною владою регіону", - додав голова ОВА. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, ще в жовтні темпи мобілізації в Росії становили понад 20 тисяч осіб на місяць.

Тим часом очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін видав указ про "мобілізацію" чоловіків у тимчасово окупованому Маріуполі.

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