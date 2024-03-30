В Луганской области россияне приступили к новой волне принудительной "мобилизации", - ОВА

"Призыву" подлежат мужчины 1994-2006 годов рождения.

"Тех, кому в прошлом или текущем году исполнилось 18 лет, найдут быстро, потому что личные данные молодежи оккупанты собирали в течение этих двух лет, в частности, через учебные заведения. Их местонахождение известно", - рассказал Лысогор.

Глава ОВА добавил, что оккупационное Министерство внутренних дел "ЛНР" получило приказ принимать все необходимые меры для установления местонахождения граждан, которые игнорируют военкоматы.

"Принудительная кампания продлится в течение апреля-июля. Соответствующий указ подписан оккупационными властями региона", - добавил глава ОВА.