В Луганской области россияне приступили к новой волне принудительной "мобилизации", - ОВА

Российские террористы начали так называемую весеннюю волну "мобилизации" на территории Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Артема Лысогора.
"Призыву" подлежат мужчины 1994-2006 годов рождения.
"Тех, кому в прошлом или текущем году исполнилось 18 лет, найдут быстро, потому что личные данные молодежи оккупанты собирали в течение этих двух лет, в частности, через учебные заведения. Их местонахождение известно", - рассказал Лысогор.
Глава ОВА добавил, что оккупационное Министерство внутренних дел "ЛНР" получило приказ принимать все необходимые меры для установления местонахождения граждан, которые игнорируют военкоматы.
"Принудительная кампания продлится в течение апреля-июля. Соответствующий указ подписан оккупационными властями региона", - добавил глава ОВА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, еще в октябре темпы мобилизации в России составляли более 20 тысяч человек в месяц.
Тем временем глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин издал указ о "мобилизации" мужчин во временно оккупированном Мариуполе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.