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У Луганській області родичам загиблих окупантів не виплачують компенсації, - Генштаб

Фото: У Луганській області родичам загиблих окупантів не виплачують компенсації (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово окупованій частині Луганської області родичі загиблих бойовиків не отримують виплати та інші фінансові компенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомляють, що після проведення зазначених заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 мільйонів російських рублів.

Причиною для цього називають розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав.

Нагадаємо, що росіяни розповсюджують фейки про те, що Україна нібито призначає грошову винагороду за знищення солдатів РФ.

В окупованому Скадовському районі Херсонської області працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. Окупанти змушують літніх людей отримувати громадянство Росії для отримання пенсій у відділеннях пошти.

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