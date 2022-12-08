У Луганській області родичам загиблих окупантів не виплачують компенсації, - Генштаб

На тимчасово окупованій частині Луганської області родичі загиблих бойовиків не отримують виплати та інші фінансові компенсації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі повідомляють, що після проведення зазначених заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 мільйонів російських рублів.
Причиною для цього називають розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав.
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