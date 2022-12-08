В Луганской области родственникам погибших оккупантов не выплачивают компенсации, - Генштаб

На временно оккупированной части Луганской области родственники погибших боевиков не получают выплат и других финансовых компенсаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти проводят реорганизацию отдельных подразделений", - говорится в сообщении.
В Генштабе сообщают, что после проведения указанных мер родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 миллионов российских рублей.
Причиной этого называют расформированием подразделения и отсутствием законных оснований.
Напомним, что россияне распространяют фейки о том, что Украина якобы назначает денежное вознаграждение за уничтожение солдат РФ.
В оккупированном Скадовском районе Херсонской области работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. Оккупанты заставляют пожилых людей получать гражданство России для получения пенсий в отделениях почты.
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