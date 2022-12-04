Тільки з паспортом РФ: у Скадовському районі окупанти припинили доставку пенсій, - Генштаб

В окупованому Скадовському районі Херсонської області працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. Окупанти змушують літніх людей отримувати громадянство Росії для отримання пенсій у відділеннях пошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.