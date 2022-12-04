Тільки з паспортом РФ: у Скадовському районі окупанти припинили доставку пенсій, - Генштаб
В окупованому Скадовському районі Херсонської області працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. Окупанти змушують літніх людей отримувати громадянство Росії для отримання пенсій у відділеннях пошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"У тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, у Генштабі зазначили, що росіяни обмежують права і свободи цивільних громадян на тимчасово окупованій території Херсонської області. Так, під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, окупанти встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо відтермінування конкурсу на визначення компанії для доставки пенсій. Принаймні до кінця війни та півроку після пенсії доставлятиме "Укрпошта".
Також раніше ми писали, що з 1 грудня 2022 року в Україні підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія). Це друге підвищення за цей рік, і воно стосується тільки непрацюючих пенсіонерів.
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