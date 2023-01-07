У Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку

У п'ятницю, 6 січня, неподалік міста Щастя Луганської області партизани підірвали залізничне полотно, яким російські війська перевозили свою техніку та особовий склад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення "м. Луганськ - с. Лантратівка", - написав Гайдай.
За його словами, вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та БК. Крім того, у зворотньому напрямку окупанти вивозять цим шляхом українське зерна на територію РФ.
Зазначено, що у своїх ЗМІ росіяни самі зізнаються, що тільки зі Старобільського елеватору викрали більше 1000 тонн зерна.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.
Також раніше ми писали, що "невідомі партизани" в Ростовській області підірвали залізничні колії, якими йшли ешелони військової техніки російських окупантів.
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