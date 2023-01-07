У Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку

У п'ятницю, 6 січня, неподалік міста Щастя Луганської області партизани підірвали залізничне полотно, яким російські війська перевозили свою техніку та особовий склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.