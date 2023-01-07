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У Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку

Фото: у Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У п'ятницю, 6 січня, неподалік міста Щастя Луганської області партизани підірвали залізничне полотно, яким російські війська перевозили свою техніку та особовий склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення "м. Луганськ - с. Лантратівка", - написав Гайдай.

За його словами, вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та БК. Крім того, у зворотньому напрямку окупанти вивозять цим шляхом українське зерна на територію РФ.

Зазначено, що у своїх ЗМІ росіяни самі зізнаються, що тільки зі Старобільського елеватору викрали більше 1000 тонн зерна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

Також раніше ми писали, що "невідомі партизани" в Ростовській області підірвали залізничні колії, якими йшли ешелони військової техніки російських окупантів.

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ЛуганськВійна Росії проти України