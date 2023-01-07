В Луганской области взорвали железнодорожные пути, по которым россияне перевозили технику

В пятницу, 6 января, недалеко от города Счастье Луганской области партизаны взорвали железнодорожное полотно, которым российские войска перевозили свою технику и личный состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.