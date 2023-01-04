Партизани зупинили рух потягів та військових ешелонів біля російського Красноярська
В ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
"У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають в розвідці, у минулому 2022 році було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.
"Суттєва активізація рейкових партизан у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", - пояснюють в ГУР.
Раніше невідомі партизани в Ростовській області підірвали залізничні колії, якими йшли ешелони військової техніки російських окупантів.
Також у Луганській області партизани уповільнили процес своєчасної доставки вантажів для окупантів на передову. Вони підпалили важливе обладнання, без якого доставка вантажів розтягнеться на два-три тижні.
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