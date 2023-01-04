Партизани зупинили рух потягів та військових ешелонів біля російського Красноярська

В ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в розвідці, у минулому 2022 році було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

"Суттєва активізація рейкових партизан у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", - пояснюють в ГУР.