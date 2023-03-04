У Луганській області окупанти заборонили пересування між містами без паспорта РФ

У тимчасово окупованій Луганській області росіяни ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян які не мають паспорта РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, під дію обмежень потрапили Старобільск, Рубіжне та Станиця Луганська.

"Триває примусова паспортизація населення тимчасово окупованої та зайнятої території Луганської області. Так, окупанти ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян які не мають паспорта громадянина Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що з 1 березня росіяни виплачують "пенсії" та інші "соцвиплати" на окупованих територіях України лише власникам паспортів РФ.

Також раніше ми писали, що росіяни продовжують примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

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