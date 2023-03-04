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В Луганской области оккупанты запретили передвижение между городами без паспорта РФ

Фото: в Луганской области оккупанты запретили передвижение между городами без паспорта РФ (wikimedia.by/MediaPhoto.оrg)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированной Луганской области россияне ввели ограничение на свободное передвижение между населенными пунктами для всех граждан, не имеющих паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Продолжается принудительная паспортизация населения временно оккупированной и занятой территории Луганской области. Так, оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех жителей, не имеющих паспорта гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В частности, под действие ограничений попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганская.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что с 1 марта россияне выплачивают "пенсии" и другие "соцвыплаты" на оккупированных территориях Украины только владельцам паспортов РФ.

Также ранее мы писали, что россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области.

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Луганскокупанти