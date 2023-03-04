В Луганской области оккупанты запретили передвижение между городами без паспорта РФ

Во временно оккупированной Луганской области россияне ввели ограничение на свободное передвижение между населенными пунктами для всех граждан, не имеющих паспорта РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Продолжается принудительная паспортизация населения временно оккупированной и занятой территории Луганской области. Так, оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех жителей, не имеющих паспорта гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В частности, под действие ограничений попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганская.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что с 1 марта россияне выплачивают "пенсии" и другие "соцвыплаты" на оккупированных территориях Украины только владельцам паспортов РФ.
Также ранее мы писали, что россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области.
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