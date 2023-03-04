В Луганской области оккупанты запретили передвижение между городами без паспорта РФ

"Продолжается принудительная паспортизация населения временно оккупированной и занятой территории Луганской области. Так, оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех жителей, не имеющих паспорта гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В частности, под действие ограничений попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганская.