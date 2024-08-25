У Луганській області окупанти створили новий шкільний рух для контролю дітей, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, з 1 вересня у всіх класах буде сформовано "загін перших", який підпорядковується кремлівському "руху перших". Вступ до загону є добровільно-примусовим.

"Також першокласники ставатимуть "сєнтябрятами" в примусовому порядку", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зауважили, що таким чином російські окупанти планують інтегрувати дітей в російський ідеологічний простір.

Крім того, Центр національного спротиву закликав батьків приділяти більше часу патріотичному вихованню дітей в окупації, а також передавати інформацію щодо тих, хто відповідальний за організацію промивання мізків українських дітей.