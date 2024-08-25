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У Луганській області окупанти створили новий шкільний рух для контролю дітей, - ЦНС

Фото: підлітки на окупованих територіях України (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Едуард Ткач

У тимчасово окупованій Луганській області російські окупанти організували новий шкільний рух, щоб контролювати українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, з 1 вересня у всіх класах буде сформовано "загін перших", який підпорядковується кремлівському "руху перших". Вступ до загону є добровільно-примусовим.

"Також першокласники ставатимуть "сєнтябрятами" в примусовому порядку", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зауважили, що таким чином російські окупанти планують інтегрувати дітей в російський ідеологічний простір.

Крім того, Центр національного спротиву закликав батьків приділяти більше часу патріотичному вихованню дітей в окупації, а також передавати інформацію щодо тих, хто відповідальний за організацію промивання мізків українських дітей.

Нагадаємо, що Росія продовжує свою масштабну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. Ворог робить це під виглядом навчання патріотизму.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські загарбники у всіх школах на окупованих територіях України вводять обов'язкову військові підготовку для українських дітей.

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