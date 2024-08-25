В Луганской области оккупанты создали новое школьное движение для контроля детей, - ЦНС

Во временно оккупированной Луганской области российские оккупанты организовали новое школьное движение, чтобы контролировать украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, с 1 сентября во всех классах будет сформирован "отряд первых", который подчиняется кремлевскому "движению первых". Вступление в отряд является добровольно-принудительным.
"Также первоклассники будут становиться "сентябрятами" в принудительном порядке", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что таким образом российские оккупанты планируют интегрировать детей в российское идеологическое пространство.
Кроме того, Центр национального сопротивления призвал родителей уделять больше времени патриотическому воспитанию детей в оккупации, а также передавать информацию о тех, кто ответственен за организацию промывания мозгов украинских детей.
Напомним, что Россия продолжает свою масштабную кампанию по вербовке молодежи на временно оккупированных территориях Украины. Враг делает это под видом обучения патриотизму.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские захватчики во всех школах на оккупированных территориях Украины вводят обязательную военные подготовку для украинских детей.
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