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В Луганской области оккупанты пополняют резервы и снова готовятся к атакам, - Гайдай

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Кременная, Вторник 07 марта 2023 11:18
В Луганской области оккупанты пополняют резервы и снова готовятся к атакам, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация в Луганской области по состоянию на 7 марта полностью контролируема. Российские войска отошли, чтобы пополнить резервы для новых наступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Количество волн наступления и в направлении Белогоровки, и направление Кременная-Лиман, то сегодня более-менее пока ситуация стабильная. Нет такого нашествия огромного. Я так понимаю, что пока они (оккупанты, - ред.) оттянулись, чтобы снова в очередной раз пополнить свои резервы и снова пойдут в наступления", - заявил глава области.

В то же время Гайдай подчеркнул, что ситуация в Луганской области напряжена, поскольку оккупационные войска увеличили количество артиллерийских обстрелов.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что самыми тяжелыми участками фронта в регионе остается Белогоровка и направление Кременной.

Также он отметил, что россияне постоянно меняют тактику возле Кременной Луганской области.

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