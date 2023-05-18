У Луганській області нацгвардієць "приземлив" рідкісний російський дрон "Елерон"

Боєць Національної гвардії збив рідкісний російський дрон "Елерон" зі стрілецької зброї в Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної гвардії.
У Нацгвардії повідомляють, що в Луганській області точаться запеклі бої за Кремінну, але українські військові дають гідну відсіч окупантам.
Так, гвардієць з позивним Лютий після черги з кулемета побачив, що вибив не лише особовий склад ворога навколо броньованої техніки, а й ворожий безпілотник.
Нацгвардієць зазначив, що "Елерон" - це доволі рідкісний екземпляр. Його збили за допомогою стрілецької зброї. Так, цей безпілотник є комплексом для повітряної розвідки та спостереження ближньої дії.
"Мені вдалося захопити цей новий російський безпілотник відносно неушкодженим. Тому вважаю полювання успішним, а цікаві дані з цього дрона було передано відповідним інстанціям Силам оборони України", - додав гвардієць 31 бригади Нацгвардії.
Нагадаємо, українські бійці біля Лиману та Куп’янська підбили російський танк Т-72 та ліквідували майже 40 загарбників.
Окрім того, наші захисники показали, як знищили чергову бойову машину піхоти росіян з одного пострілу.
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