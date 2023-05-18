В Луганской области нацгвардеец "приземлил" редкий российский дрон "Элерон"

В Нацгвардии сообщают, что в Луганской области идут ожесточенные бои за Кременную, но украинские военные дают достойный отпор оккупантам.

Так, гвардиец с позывным Лютый после очереди из пулемета увидел, что выбил не только личный состав врага вокруг бронированной техники, но и вражеский беспилотник.

Нацгвардеец отметил, что "Элерон" - это довольно редкий экземпляр. Его сбили с помощью стрелкового оружия. Так, этот беспилотник является комплексом для воздушной разведки и наблюдения ближнего действия.

"Мне удалось захватить этот новый российский беспилотник относительно невредимым. Поэтому считаю охоту успешной, а интересные данные с этого дрона были переданы соответствующим инстанциям Силам обороны Украины", - добавил гвардеец 31 бригады Нацгвардии.