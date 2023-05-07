В Луганській області колаборанти обговорюють евакуацію та вивезення документів

В Луганській області колаборанти почали обговорювати з місцевою окупаційною "владою" евакуацію та вивезення обладнання, а також документів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Сєвєродонецької РВА Романа Власенка в ефірі телемарафону.
"Станом на 7 травня в Луганській області колаборанти на місцях узгоджують з керівництвом так званої "ЛНР" варіанти можливої евакуації та обговорюють способи вивезення обладнання та документів", - повідомив Власенко.
Як відзначив голова Сєвєродонецької РВА, інформацію надходить з:
Йдеться насамперед про евакуацію представників окупаційної "влади".
Також Власенко відзначив, що ворог продовжує тиснути на містян щодо примусової "паспортизації". Цивільних обмежують в пересуванні, отриманні соціальних виплат й працевлаштуванні.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти почали "евакуацію" жителів тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області.
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