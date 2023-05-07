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В Луганской области коллаборанты обсуждают эвакуацию и вывоз документов

Фото: в Луганской области коллаборанты обсуждают эвакуацию и вывоз документов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Луганской области коллаборанты начали обсуждать с местными оккупационными "властями" эвакуацию и вывоз оборудования, а также документов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Северодонецой РВА Романа Власенко в эфире телемарафона.

"По состоянию на 7 мая в Луганской области коллаборанты на местах согласовывают с руководством так называемой ЛНР варианты возможной эвакуации и обсуждают способы вывоза оборудования и документов", - сообщил Власенко.

Как отметил глава Северодонецкого РВА, информацию поступает из:

  • Рубежного;
  • Лисичанска;
  • Северодонецка;
  • Сватового.

Речь идет, прежде всего, об эвакуации представителей оккупационной "власти".

Также Власенко отметил, что враг продолжает давить на горожан по поводу принудительной "паспортизации". Гражданских ограничивают в передвижении, получении социальных выплат и трудоустройстве.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты начали "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

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