У Луганській області десантники знищили ворожу техніку разом із екіпажем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Зазначається, що на відео зафіксована ефективна робота українських гармашів по знищенню броньованої техніки разом з екіпажем російських окупантів.

“На Луганщині в одному з районів виконання бойових завдань артилеристами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України демілітаризовано російських окупантів”, - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські військові за допомогою стрілецької зброї знищили черговий іранський дрон-камікадзе "Shahed-136", який росіяни застосовують у війні проти України під назвою "Герань-2".

Також раніше ми писали, що 7 листопада українські військові збили російський Су-25 у Херсонській області.

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