У Луганській області десантники знищили ворожу техніку разом із екіпажем

У Луганській області українські десантники знищили броньовану техніку разом із загарбниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
“На Луганщині в одному з районів виконання бойових завдань артилеристами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України демілітаризовано російських окупантів”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що на відео зафіксована ефективна робота українських гармашів по знищенню броньованої техніки разом з екіпажем російських окупантів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські військові за допомогою стрілецької зброї знищили черговий іранський дрон-камікадзе "Shahed-136", який росіяни застосовують у війні проти України під назвою "Герань-2".
Також раніше ми писали, що 7 листопада українські військові збили російський Су-25 у Херсонській області.
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