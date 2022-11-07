Фото: українські бійці знищили ще один дрон-камікадзе зі стрілецької зброї (Getty Images)

Українські військові за допомогою стрілецької зброї знищили черговий іранський дрон-камікадзе "Shahed-136", який росіяни застосовують у війні проти України під назвою "Герань-2".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.