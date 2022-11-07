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Українські бійці знищили ще один дрон-камікадзе зі стрілецької зброї

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Понеділок 07 листопада 2022 13:28
Українські бійці знищили ще один дрон-камікадзе зі стрілецької зброї Фото: українські бійці знищили ще один дрон-камікадзе зі стрілецької зброї (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові за допомогою стрілецької зброї знищили черговий іранський дрон-камікадзе "Shahed-136", який росіяни застосовують у війні проти України під назвою "Герань-2".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.

"Мобільний підрозділ Курта 28-й омбр, який нещодавно знищив Shahed Герань-1, цього разу приземлили і Герань-2. Воїни ще раз вивели БПЛА з ладу стрілецькою зброєю, після чого він здетонував у повітрі", - йдеться у повідомленні.

Українські бійці знищили ще один дрон-камікадзе зі стрілецької зброї

Фото: український військовий із збитим дроном "Шахедом" (facebook.com/28brigade)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють і збивають іранські дрони-камікадзе.

Також ми писали, що сьогодні вранці українці збили російський Су-25.

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