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В Луганской области десантники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем

Фото: десантники уничтожили вражеский БМП вместе с экипажем (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Луганской области украинские десантники уничтожили бронированную технику вместе с захватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"На Луганщине в одном из районов выполнения боевых задач артиллеристами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины демилитаризированы российские оккупанты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео зафиксирована эффективная работа украинских пушкарей по уничтожению бронированной техники вместе с экипажем российских оккупантов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские военные с помощью стрелкового оружия уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе "Shahed-136", который россияне применяют в войне против Украины под названием "Герань-2".

Также раньше мы писали, что 7 ноября украинские военные сбили российский Су-25 в Херсонской области.

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ЛуганскБМПДесантно-штурмовые войска