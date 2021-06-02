Луганские боевики хотят ввести смертную казнь

Боевики в "ЛНР" хотят ужесточить наказание для украинских военных вплоть до смертной казни. В качестве причины для применения высшей меры сепаратисты называются геноцид и незаконные методы ведения войны.

Об этом сообщили СМИ сепаратистов.

Отмечается, что с инициативой усилить наказание для украинских военных выступила "генеральная прокуратура" "ЛНР". Там заявили об открытии "уголовных дел" против военнослужащих Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов. Боевики "ЛНР" обвиняют украинских военных в "геноциде и применении запрещенных средств и методов ведения войны". Сепаратисты требуют усилить наказание за якобы совершенные преступления, "ужесточив его вплоть до высшей меры".