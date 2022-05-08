Луганская область осталась без света. Оккупанты повредили линию электропередачи

"Вся Луганская область без электроэнергии, рашисты продолжают обстрелы с неба, авиаударом повреждена линия 110кВ", - пишет глава Луганской области.

Как отметил Гайдай, из-за регулярных обстрелов, пока невозможно выехать к месту повреждения.

В то же время каждая ВГА (военно-гражданская администрация) оборудована генераторами. Каждый желающий имеет возможность обратиться туда, чтобы зарядить телефон.

"Мобильная связь работает со сбоями, однако иногда дозвониться все-таки можно", - добавил Гайдай.

Также глава Луганской ОВА призвал всех местных не покидать укрытия.