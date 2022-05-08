UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Луганская область осталась без света. Оккупанты повредили линию электропередачи

Фото: Луганская область осталась без света. Оккупанты повредили линию электропередачи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, во время обстрела повредили линию электропередач в Луганской области. Весь регион остался без света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Вся Луганская область без электроэнергии, рашисты продолжают обстрелы с неба, авиаударом повреждена линия 110кВ", - пишет глава Луганской области.

Как отметил Гайдай, из-за регулярных обстрелов, пока невозможно выехать к месту повреждения.

В то же время каждая ВГА (военно-гражданская администрация) оборудована генераторами. Каждый желающий имеет возможность обратиться туда, чтобы зарядить телефон.

"Мобильная связь работает со сбоями, однако иногда дозвониться все-таки можно", - добавил Гайдай.

Также глава Луганской ОВА призвал всех местных не покидать укрытия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате утренних обстрелов со стороны оккупантов, были повреждены линии электропередач, которые питают Лисичанск и Северодонецк.

По состоянию на утро 8 мая, из-за интенсивных боев, частично или полностью были обесточены 38 населенных пунктов Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаЛуганск