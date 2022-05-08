Луганська область лишилася без світла. Окупанти пошкодили лінію електропередачі

Російські окупанти, під час обстрілу, пошкодили лінію електропередач у Луганській області. Увесь регіон залишився без світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Також голова Луганської ОВА закликав усіх місцевих не покидати укриття.

"Мобільний зв‘язок працює зі збоями, проте іноді додзвонитися таки можна", - додав Гайдай.

Водночас кожна ВЦА (військово-цивільна адміністрація) обладнана генераторами. Кожен охочий має можливість звернутися туди, щоб зарядити телефон .

Як відзначив Гайдай, через регулярні обстріли, наразі неможливо виїхати до місця ушкодження.

"Вся Луганська область без електроенергії, рашисти продовжують обстріли з неба, авіаударом пошкоджено лінію 110кВ", - пише голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок ранкових обстрілів з боку окупантів, були пошкоджені лінії електропередач, які живлять Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Станом на ранок 8 травня, через інтенсивні бої, частково або повністю були знеструмлені 38 населених пунктів Луганської області.

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