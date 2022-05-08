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С утра РФ обстреляла Луганскую область. Лисичанск и Северодонецк остались без света

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Луганск, Воскресенье 08 мая 2022 13:07
С утра РФ обстреляла Луганскую область. Лисичанск и Северодонецк остались без света Фото: Лисичанск и Северодонецк остались без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 8 мая, российские оккупанты обстреляли Луганскую область. В результате обстрела оказались повреждены линии электропередач, питающие Лисичанск и Северодонецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Утром российская армия открыла огонь по Лисичанску. Применена артиллерия, нанесены авиаудары,- сообщил он. - Оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ".

Как следствие, по словам Гайдая, исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке.

Как сообщалось ранее, в Луганской области, где идут интенсивные боевые действия, частично или полностью обесточены 38 населенных пунктов. Электроэнергия есть лишь в пяти населенных пунктах.

Напомним, жертвами российской бомбежки школы в поселке Белогоровка Луганской области предварительно стали 60 человек. Из-под завалов разрушенного здания спасателям удалось эвакуировать около 30 граждан.

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Луганск Северодонецк Лисичанск
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