Луганская область еще не захвачена, но россияне близки к границе, - Арестович

Российские войска еще не вышли на границу Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"Граница области проходит западнее Белогоровки. Они очень близко к границе области, там еще серая зона", - сказал он.

Арестович добавил, что формально, Луганская область еще не полностью захвачена россиянами.