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Луганська область ще не захоплена, але росіяни близькі до межі, - Арестович

Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (24tv ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська ще не вийшли на межу Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Межа області проходить західніше Білогорівки. Вони дуже близько до межі області, там ще сіра зона", - сказав він.

Арестович додав, що формально, Луганська область ще не повністю захоплена росіянами.

Як повідомлялося раніше, українські військові успішно відбили штурмові дії окупантів в населеному пункті Білогорівка.

3 липня українські військові відійшли з Лисичанська, аби зберерегти життя особового складу.

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Олексій АрестовичЛуганськВійна Росії проти України