Луганська область ще не захоплена, але росіяни близькі до межі, - Арестович

Російські війська ще не вийшли на межу Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
"Межа області проходить західніше Білогорівки. Вони дуже близько до межі області, там ще сіра зона", - сказав він.
Арестович додав, що формально, Луганська область ще не повністю захоплена росіянами.
Як повідомлялося раніше, українські військові успішно відбили штурмові дії окупантів в населеному пункті Білогорівка.
3 липня українські військові відійшли з Лисичанська, аби зберерегти життя особового складу.
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