Окупанти відключили інтернет у Луганській області, - ОВА

"Щоб обмежити доступ до інформації громадян України на тимчасово захоплених територіях, мобільний оператор МКС із 11 лютого вимкнув користувачам мобільний інтернет. Хоча в окремих населених пунктах ця послуга почала зникати ще тиждень тому", - розповіли в адміністрації.

Росіяни почали масово перевіряти смартфони дітей у школах. Загарбники шукають будь-який контент, який може бути пов'язаний із Україною.

"Діти змушені бути приниженими та терпіти ці регулярні знущальні процедури", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у прифронтових захоплених населених пунктах, зокрема у Кремінній, спостерігається нестача продуктів харчування в магазинах, робота яких обмежена, та ліків.

За даними ОВА, загарбники продовжують грабувати те, що ще залишалося вцілілим протягом майже року. Наприклад, у Кремінній окупанти виносять навіть дрова, заготовлені ще минулого року. Також крадуть меблі та техніку.