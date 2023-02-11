Оккупанты отключили интернет в Луганской области, - ОВА

Российские военные полностью отключили интернет на захваченной части Луганской области. В школах оккупанты массово проверяют смартфоны детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Луганской ОВА.
"Чтобы ограничить доступ к информации граждан Украины на временно захваченных территориях, мобильный оператор МКС с 11 февраля выключил пользователям мобильный интернет. Хотя в отдельных населенных пунктах эта услуга начала исчезать еще неделю назад", - рассказали в администрации.
Россияне стали массово проверять смартфоны детей в школах. Захватчики ищут любой контент, который может быть связан с Украиной.
"Дети вынуждены быть униженными и терпеть эти регулярные издевательские процедуры", - говорится в сообщении.
Кроме того, в прифронтовых захваченных населенных пунктах, в частности в Кременной, наблюдается нехватка продуктов питания в магазинах, работа которых ограничена, и лекарств.
По данным ОВА, захватчики продолжают грабить то, что еще оставалось уцелевшим на протяжении почти года. Например, в Кременной оккупанты выносят даже дрова, заготовленные еще в прошлом году. Также воруют мебель и технику.
Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты решили полностью отключить мобильный интернет на захваченной территории Луганской области.
Также ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты закрывают города Луганской области на въезд и выезд.
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