Луганщина - під контролем дронів: у Третьому корпусі зробили гучну заяву

У корпусі заявили про початок операції з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині.

За даними військових, безпілотники працювали на відстані понад 205 кілометрів углиб території, контрольованої противником. Однією з найвіддаленіших цілей став район пункту пропуску "Ізварине" на кордоні з Росією.

Під час операції українські військові уразили бронетехніку та склади боєприпасів окупантів.

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що операція стала відповіддю на російські твердження про нібито повне захоплення Луганської області.

"У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка - тепер перебувають під контролем БПЛА Третього армійського корпусу", - зазначив він.

У корпусі також повідомили, що операцію спланував та очолив командир взводу ударних БПЛА з позивним "Схід" - уродженець Луганщини та Герой України.

За даними військових, у 2022 році він десантувався до оточеного Маріуполя, а після завершення оборони міста самостійно вийшов на підконтрольну Україні територію, за що отримав найвищу державну нагороду.