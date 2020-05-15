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Lufthansa подтвердила возобновление полетов в Украину в июне

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 16:44
Lufthansa подтвердила возобновление полетов в Украину в июне
Иллюстративное фото (flickr)

Рейсы будут происходить с частотой 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам

Крупнейшая авиакомпания Европы, немецкий авиаперевозчик Lufthansa подтвердила возобновление полетов в Украину. С 1 июня компания намерена начать выполнение регулярных рейсов из Франкфурта в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Согласно графику компании, в первые две недели июня полеты будут происходить с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам: из Киева - рейс LH1491 в 10:20, из Франкфурта - рейс LH1490 в 6:05. Отмечается, что до начала пандемии авиакомпания выполняла 20 таких рейсов в неделю.

Заявление Lufthansa о возобновлении полетов в Украину прозвучало на фоне неопределенности с открытием границ страны для международного авиасообщения.

Кроме того, закрытыми на въезд остаются границы Евросоюза. Ни официальный Брюссель, ни Берлин пока не сообщили, когда украинцам вновь будет разрешено въезжать в Шенгенское пространство через немецкие аэропорты.

Ранее стало известно, что некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. В частности, "Международные авиалинии Украины" открыли бронирование на рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa на рейсы в июне.

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что о восстановлении авиасообщения с другими странами речь пока не идет, поэтому продавая билеты после 22 мая авиакомпании вводят украинцев в заблуждение.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины полетыавиаперевозкиLufthansa
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