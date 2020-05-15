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Lufthansa підтвердила відновлення польотів в Україну у червні

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 16:44
Lufthansa підтвердила відновлення польотів в Україну у червні
Ілюстративне фото (flickr)

Рейси будуть відбуватися з частотою 3 рази на тиждень: по понеділках, середах і п'ятницях

Найбільша авіакомпанія Європи, німецький авіаперевізник Lufthansa підтвердила відновлення польотів в Україну. З 1 червня компанія має намір почати виконання регулярних рейсів з Франкфурту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Згідно з графіком компанії, у перші два тижні червня польоти будуть відбуватися з частотою три рази на тиждень по понеділках, середах і п'ятницях: з Києва - рейс LH1491 у 10:20, з Франкфурта - рейс LH1490 о 6:05. Зазначається, що до початку пандемії авіакомпанія виконувала 20 таких рейсів на тиждень.

Заява Lufthansa про відновлення польотів в Україну прозвучала на тлі невизначеності з відкриттям кордонів країни для міжнародного авіасполучення.

Крім того, закритими на в'їзд залишаються кордони Євросоюзу. Ні офіційний Брюссель, ні Берлін поки не повідомили, коли українцям знову буде дозволено в'їжджати у Шенгенський простір через німецькі аеропорти.

Раніше стало відомо, що деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня та червень. Зокрема, "Міжнародні авіалінії України" відкрили бронювання на рейси з 23 травня, а Wizz Air, Ryanair і Lufthansa на рейси у червні.

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що про відновлення авіасполучення з іншими країнами мова поки не йде, тому продаючи квитки після 22 травня авіакомпанії вводять українців в оману.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України полетыавиаперевозкиLufthansa
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