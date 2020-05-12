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Авиакомпании вводят в заблуждение украинцев, продавая билеты после 22 мая, - МИУ

Новости » Политика     12.05.2020 - 15:10
Авиакомпании вводят в заблуждение украинцев, продавая билеты после 22 мая, - МИУ
Иллюстративное фото (flyuia.com)

Все решения будет принимать исключительно Кабинет министров Украины

О восстановлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет, но авиакомпании анонсируют полеты из Украины на май-июнь, чем вводят людей в заблуждение. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Министерства инфрастуруктуры Оксана Герасимова.

По ее словам, все решения будет принимать исключительно Кабинет министров Украины.

"Относительно действий авиакомпании по продаже билетов на 23 мая - такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации относительно работы аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств относительно открытия границ для граждан иностранных стран и эпидемиологической ситуации", - отметила Герасимова.

Она добавила, что министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиа.

"Закрытые пункты пропуска для регулярных пассажирских перевозок. Пока их не откроют, регулярных рейсов не будет... Все решения будут приниматься исключительно КМУ. Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиа. Сейчас ЕС сообщил о том, что до 15 июня не рекомендуется открытие границ для граждан третьих стран", - добавила она.

Ранее стало известно, что некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. В частности, "Международные авиалинии Украины" открыли бронирование на рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa на рейсы в июне.

Отметим, в материале РБК-Украина говорится, что туристический сезон на европейских курортах для международных туристов может начаться уже в июле, о чем заявили официальные лица нескольких стран.

Добавим, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что из-за карантина в Украине и пандемии коронавируса авиация вернется к докризисного режима через два года.

Теги Новости Украины авиакомпаниябилеты
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