Лудоман у казино. Путін пропонує нові "переговори", бо хоче відігратися, - Подоляк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

"Росія сьогодні - це лудоман у казино, якому декілька разів пощастило і він повірив у доленосність. А потім пішов ва-банк… і програв. Пропонуючи нові "переговори" сьогодні (визнання анексії), Путін хоче відігратися. На щастя, Збройні Сили України добре лікують хворобливі залежності", - написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що держава не готова знову йти на компроміси з Росією. Подібні рішення в минулому були найбільшою помилкою України.

При цьому Путін скаржиться, що Україна не хоче вести "мирні" перемовини, але він готовий чекати на згоду Києва.

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