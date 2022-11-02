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Лудоман у казино. Путін пропонує нові "переговори", бо хоче відігратися, - Подоляк

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Середа 02 листопада 2022 13:39
Лудоман у казино. Путін пропонує нові "переговори", бо хоче відігратися, - Подоляк Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Росії Володимир Путін пропонує Україні нові "переговори" для того, аби добитися визнання незаконної анексії наших територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Росія сьогодні - це лудоман у казино, якому декілька разів пощастило і він повірив у доленосність. А потім пішов ва-банк… і програв. Пропонуючи нові "переговори" сьогодні (визнання анексії), Путін хоче відігратися. На щастя, Збройні Сили України добре лікують хворобливі залежності", - написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що держава не готова знову йти на компроміси з Росією. Подібні рішення в минулому були найбільшою помилкою України.

При цьому Путін скаржиться, що Україна не хоче вести "мирні" перемовини, але він готовий чекати на згоду Києва.

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