ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лудоман в казино. Путин предлагает новые "переговоры", потому что хочет отыграться, - Подоляк

Новина українською →
Среда 02 ноября 2022 13:39
Лудоман в казино. Путин предлагает новые "переговоры", потому что хочет отыграться, - Подоляк Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент России Владимир Путин предлагает Украине новые "переговоры" для того, чтобы добиться признания незаконной аннексии наших территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Россия сегодня - это лудоман в казино, которому несколько раз повезло и он поверил в судьбоносность. А потом пошел ва-банк… и проиграл. Предлагая новые "переговоры" сегодня (признание аннексии), Путин хочет отыграться. К счастью, Вооруженные Силы Украины хорошо лечат болезненные зависимости", - написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что государство не готово снова идти на компромиссы с Россией. Подобные решения в прошлом были самой большой ошибкой Украины.

При этом Путин жалуется, что Украина не хочет вести "мирные" переговоры, но он готов ждать согласия Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк Владимир Путин Война России против Украины
NEWS
Кадровые перестановки в Кабмине: кого из министров уволит Рада
Кадровые перестановки в Кабмине: кого из министров уволит Рада
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС