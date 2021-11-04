Лучший тако в космосе: На МКС приготовили еду из выращенного на орбите перца
Астронавты на Международной космической станции приготовили тако из перца, который был выращен на орбите. Семена доставили на станцию еще в июне, чтобы определить, какие продукты можно выращивать в космосе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sciencealert.
В случае успеха, ученые смогут определить, какие источники пищи можно использовать во время длительных миссий, в частности во время путешествия на Марс.
По словам астронавта NASA Меган Макартур, вместе с экипажем она попробовала перец, который выращивали в течение нескольких месяцев на станции. Также вместе с говядиной и другими овощами - она приготовила "лучший космический тако на сегодня".
"Пятничный пир! После сбора урожая мы попробовали красное и зеленое чили. Потом мы заполнили анкеты. Наконец я приготовила свои лучшие космические тако: говядина Фахита, регидратированные помидоры и артишоки, а также чили!", - отметила Макартур.
Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! ). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS— Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021