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Найкращий тако у космосі: На МКС приготували їжу з вирощеного на орбіті перцю

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Четвер 04 листопада 2021 16:43
Найкращий тако у космосі: На МКС приготували їжу з вирощеного на орбіті перцю Фото: тако приготували на МКС з перцю, який виростили на орбіті (twitter.com/Astro_Megan)
Автор: Сергій Пишкін

Астронавти на Міжнародній космічній станції приготували тако з перцю, який було вирощено на орбіті. Насіння доставили на станцію ще у червні, аби визначити, які продукти можна вирощувати в космосі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sciencealert.

У разі успіху, вчені зможуть визначити, які джерела їжі можна використовувати під час тривалих місій, зокрема під час подорожі на Марс.

За словами астронавта NASA Меган Макартур, разом з екіпажем вона спробувала перець, який вирощували протягом декількох місяців на станції. Також разом з яловичиною й іншими овочами - вона приготувала "найкращий космічний тако на сьогодні".

"П'ятничний бенкет! Після збору врожаю ми спробували червоне і зелене чилі. Потім ми заповнили анкети. Нарешті я приготувала свої кращі космічні тако: яловичина фахіта, регідратовані помідори й артишоки, а також чилі!", - відзначила Макартур.

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