Лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием в НАТО, - МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что в настоящее время лучшей гарантией безопасности был бы немедленный прием Украины в Альянс. Особенно на фоне угрозы вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Перспектива членства Украины в НАТО закреплена в Конституции и никакие решения не могут приниматься вопреки основному закону. Украина пока не является членом НАТО или другого безопасного альянса, поэтому более широкий вопрос гарантий безопасности является ключевым для нас", - заявил он.

Николенко добавил, что поиск ответов на вопросы гарантий безопасности для Украины являются насущной задачей.

"Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс, но угрозы для Украины существуют здесь и сейчас. Поиск ответов на вопросы гарантий становится фундаментальной и насущной задачей, над которой работает вся система власти", - заявил спикер МИДа.