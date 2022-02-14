Лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием в НАТО, - МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что в настоящее время лучшей гарантией безопасности был бы немедленный прием Украины в Альянс. Особенно на фоне угрозы вторжения РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Перспектива членства Украины в НАТО закреплена в Конституции и никакие решения не могут приниматься вопреки основному закону. Украина пока не является членом НАТО или другого безопасного альянса, поэтому более широкий вопрос гарантий безопасности является ключевым для нас", - заявил он.
Николенко добавил, что поиск ответов на вопросы гарантий безопасности для Украины являются насущной задачей.
"Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс, но угрозы для Украины существуют здесь и сейчас. Поиск ответов на вопросы гарантий становится фундаментальной и насущной задачей, над которой работает вся система власти", - заявил спикер МИДа.
Напомним, ранее сообщалось, что посол в Британии Вадим Пристайко якобы допустил отказ Украины от НАТО, чтобы не было полномасштабной войны с РФ. В МИД Украины заявили, что эти слова были вырваны из контекста.
После он объяснил, что раннее заявление было результатом недоразумения и добавил, что речь шла о соглашениях с другими странами.